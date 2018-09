Лидер Манчестер Юнайтед хочет покинуть команду из-за конфликта с Моуринью - СМИ

В полузащитника Манчестер Юнайтед Поля Погба возник серьезный конфликт с главным тренером команды Жозе Моуринью, из-за чего игрок решил покинуть клуб, сообщает Daily Mail.

Жозе Моуринью недоволен тем, как в последнее время ведет себя Поль Погба. Сообщается, что перед матчем чемпионата Англии с Вулверхэмптоном Погба слишком громко слушал музыку в клубном автобусе, а после матча с Бернли игрок сразу покинул команду и улетел в расположение сборной Франции, не вернувшись с партнерами по МЮ в отель.

Конфликт перерос в серьезные последствия. После разговора Моуринью с Погба португальский специалист сказал футболисту, что тот больше никогда не будет капитаном Манчестер Юнайтед. На одной из тренировок Погба подбежал поздороваться с Моуринью после чего, судя по выражению лица футболиста, услышал в свой адрес не очень приятные слова. Как видно на видео, француз еще долго возмущался и пожимал плечами, будто не понимая, что происходит.

Как отмечает Daily Mail, футболист уже сообщил Жозе Моуринью и исполнительному директору МЮ Эду Вудворду о своем решении покинуть команду.

