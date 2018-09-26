26 сентября 2018, среда

Лидер Манчестер Юнайтед хочет покинуть команду из-за конфликта с Моуринью - СМИ

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Моуринью забрал у Погба капитанскую повязку

Моуринью забрал у Погба капитанскую повязку

В полузащитника Манчестер Юнайтед Поля Погба возник серьезный конфликт с главным тренером команды Жозе Моуринью, из-за чего игрок решил покинуть клуб, сообщает Daily Mail.

Жозе Моуринью недоволен тем, как в последнее время ведет себя Поль Погба. Сообщается, что перед матчем чемпионата Англии с Вулверхэмптоном Погба слишком громко слушал музыку в клубном автобусе, а после матча с Бернли игрок сразу покинул команду и улетел в расположение сборной Франции, не вернувшись с партнерами по МЮ в отель.

Конфликт перерос в серьезные последствия. После разговора Моуринью с Погба португальский специалист сказал футболисту, что тот больше никогда не будет капитаном Манчестер Юнайтед. На одной из тренировок Погба подбежал поздороваться с Моуринью после чего, судя по выражению лица футболиста, услышал в свой адрес не очень приятные слова. Как видно на видео, француз еще долго возмущался и пожимал плечами, будто не понимая, что происходит.

Как отмечает Daily Mail, футболист уже сообщил Жозе Моуринью и исполнительному директору МЮ Эду Вудворду о своем решении покинуть команду.

Поль Погба перешел в Манчестер Юнайтед в 2016 году за 105 млн евро.

Ранее сообщалось, что Жозе Моуринью может уйти в отставку с поста главного тренера МЮ, а на его место претендует Зинедин Зидан.

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