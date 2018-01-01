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Лидер Динамо заявил об отказе играть за сборную Израиля в юношеском возрасте

Сегодня, 13:42
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Цыганков уже провел 11 матчей за сборную Украины

Ведущий полузащитник Динамо Виктор Цыганков заявил, что в юношеском возрасте отказался выступать за сборную Израиля.

21-летний футболист заявил, что в 16-17 лет его приглашали выступать за эту национальную команду, для чего выходили на его отца и делали соответствующее предложение, сообщает Betnews365.com.

"Я отказался. Я гражданин Украины и хотел играть только за свою страну", - добавил Цыганков.

Будущий полузащитник родился в израильском городе Нагария в 1997-м году. Его отец Виталий выступал за местный Хапоэль Тайбе на позиции вратаря.

После завершения профессиональной карьеры Цыганкова-старшего семья вернулась в Винницу в 1999-м году. Там его сын начал заниматься футболом. На сегодня у капитана Динамо 11 матчей за сборную Украины.

Ранее скаут итальянского Кальяри Алекс Великих рассказал, что два итальянских клуба рассматривают возможность подписания полузащитника Динамо и сборной Украины Виктора Цыганкова.

Теги:   Виктор Цыганков ФК Динамо (Киев) Трансферы Футбол

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