Лидер Динамо стал одной из главных целей итальянского гранда - журналист Сегодня, 13:32 518 Цей матеріал також доступний українською Переход Цыганкова в Рому вполне вероятен - журналист Фото: ФК Динамо via Facebook

Рома обозначила ведущего полузащитника Динамо Виктора Цыганкова в качестве одной из главных своих целей на трансферном рынке, сообщил журналист Gazetta dello Sport Эмануэле Джильянелли.

В комментарии Tribuna.com представитель авторитетного итальянского издания заявил, что переход 21-летнего игрока вполне вероятен.

По его словам, футболист - одна из главных целей спортивного директора клуба Серии А Мончи, тогда как потенциальный конкурент украинца за место в основе Ромы Дженгиз Ундер может уйти летом.

"Но даже если он передумает, такой большой клуб как Рома, выступающий в Лиге чемпионов, обязан иметь двух высококлассных футболистов на этой позиции", - отметил Джильянелли.

По информации другого итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио Цыганков находится в списке трансферных целей римского клуба.

Недавно СМИ узнали, что Цыганковым интересуются Бавария, Тоттенхэм и Ливерпуль. Журналист Игорь Цыганик рассказал, что Динамо готово рассмотреть предложение о продаже исполнителя в случае, если за него предложат 50 млн евро.