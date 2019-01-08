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Лидер Динамо стал одной из главных целей итальянского гранда - журналист

Сегодня, 13:32
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Переход Цыганкова в Рому вполне вероятен - журналист

Фото: ФК Динамо via Facebook

Рома обозначила ведущего полузащитника Динамо Виктора Цыганкова в качестве одной из главных своих целей на трансферном рынке, сообщил журналист Gazetta dello Sport Эмануэле Джильянелли.

В комментарии Tribuna.com представитель авторитетного итальянского издания заявил, что переход 21-летнего игрока вполне вероятен.

По его словам, футболист - одна из главных целей спортивного директора клуба Серии А Мончи, тогда как потенциальный конкурент украинца за место в основе Ромы Дженгиз Ундер может уйти летом.

"Но даже если он передумает, такой большой клуб как Рома, выступающий в Лиге чемпионов, обязан иметь двух высококлассных футболистов на этой позиции", - отметил Джильянелли.

По информации другого итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио Цыганков находится в списке трансферных целей римского клуба.

Недавно СМИ узнали, что Цыганковым интересуются Бавария, Тоттенхэм и Ливерпуль. Журналист Игорь Цыганик рассказал, что Динамо готово рассмотреть предложение о продаже исполнителя в случае, если за него предложат 50 млн евро.

Теги:   Виктор Цыганков ФК Рома ФК Динамо (Киев) Трансферы Футбол

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