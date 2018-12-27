Лидер Динамо посетил матч клуба, который заинтересован в его покупке Сегодня, 14:19 244 Цей матеріал також доступний українською Фото: ФК Динамо via Facebook СМИ приписывают Роме интерес к Цыганкову

Ведущий полузащитник Динамо Виктор Цыганков побывал на поединке чемпионата Италии с участием Ромы, которую пресса называет претендентом на покупку игрока.

Капитан киевской команды присутствовал на домашнем стадионе римского клуба, который в 18-м туре Серии А принимал Сассуоло и выиграл 3:1.

21-летний футболист сам опубликовал в своем аккаунте в Instagram видео эпизода, в котором Рома забивает мяч.

Недавно СМИ узнали, что Цыганковым интересуются Бавария, Тоттенхэм и Ливерпуль. Накануне журналист Игорь Цыганык рассказал, что Динамо готово рассмотреть предложение о продаже исполнителя в случае, если за него будет предложено 50 млн евро.

Ранее появилась информация, что в приобретении футболиста заинтересованы английские Ливерпуль, Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити, испанская Барселона и немецкая Бавария, а также итальянская Рома.

В свою очередь журналист Кирилл Крыжановский со ссылкой на свои источники сообщил, что киевский клуб готов отпустить летом 2019 года своего ведущего полузащитника.