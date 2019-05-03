Лидер Динамо перенес операцию в Германии
Лидер Динамо полузащитник Беньямин Вербичи был прооперирован в Германии.
Об этом рассказал Вербич в своем аккаунте в Instagram.
Накануне Вербич прибыл в Мюнхен для медобследование, после чего футболисту сделали операцию.
"Операция прошла успешно, я скоро вернусь", - написал Вербич.
Ориентировочные сроки реабилитации Вербича станут известны в ближайшее время.
В этом сезоне Вербич сыграл за Динамо в 34-х матчах, в которых забил 12 голов и отдал 4 результативные передачи.
Беньямин Вербич получил травму в матче 25 тура украинской Премьер-лиги против донецкого Шахтера (0:0).
Позже Вербич заявил, что сказалась старая травма, которая беспокоит его около двух месяцев.