Лидер Динамо перенес операцию в Германии Сегодня, 18:57 248 Цей матеріал також доступний українською Беньямин Вербич via Instagram Вербичи получил травму в матче с Шахтером Беньямин Вербич via Instagram

Лидер Динамо полузащитник Беньямин Вербичи был прооперирован в Германии.

Об этом рассказал Вербич в своем аккаунте в Instagram.

Накануне Вербич прибыл в Мюнхен для медобследование, после чего футболисту сделали операцию.

"Операция прошла успешно, я скоро вернусь", - написал Вербич.

Ориентировочные сроки реабилитации Вербича станут известны в ближайшее время.



В этом сезоне Вербич сыграл за Динамо в 34-х матчах, в которых забил 12 голов и отдал 4 результативные передачи.

Беньямин Вербич получил травму в матче 25 тура украинской Премьер-лиги против донецкого Шахтера (0:0).

Позже Вербич заявил, что сказалась старая травма, которая беспокоит его около двух месяцев.