Лидер Челси прокомментировал слухи о зимнем переходе в Реал

Ведущий полузащитник Челси Эден Азар опроверг сообщения о том, что зимой он станет игроком Реала.
Отвечая на вопрос, может ли в январе 2019 года состояться его переезд в Испанию, 27-летний футболист заявил: "нет", сообщает The Guardian.
На днях бельгийский игрок признался, что выступления в мадридской команде являются его мечтой. По его словам, он разрывается между продлением контракта с Челси и переходом в Реал.
По информации испанского медиа Cadena Ser, королевский клуб планирует подписать Азара в январское трансферное окно, а следующим летом нападающего ПСЖ Неймара.
Действующий трудовой договор бельгийского полузащитника заканчивается в 2020-м году.
Сообщалось, что нападающие ПСЖ Неймар и Килиан Мбаппе, а также атакующий полузащитник Челси Эден Азар рассматриваются Реалом в качестве кандидатов на замену Криштиану Роналду, который перешел в Ювентус.
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