Легионер Шахтера закрыл вопрос получения украинского гражданства

Защитник Шахтера Исмаили впервые получил вызов в сборную Бразилии, чем фактически закрыл вопрос возможной смены гражданства для выступлений за национальную команду Украины.

Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Бразилии (ФФБ). Левый оборонец донецкого клуба заменит в составе сборной Алекса Сандро из Ювентуса, который получил травму.

Как отмечает портал ФФБ, помимо регулярных просмотров игры Исмаили, за его действиями на поле дважды воочию наблюдали наставник сборной Тите, а также ее координатор и аналитики.

Сообщалось, что защитник близок к получению украинского гражданства. По данным СМИ, 6 ноября 2017 года данный вопрос поднимался на заседании комитета национальных сборных Украины.

Позже наставник сборной Украины Андрей Шевченко отметил, что не занимается вопросом натурализации и не выдает никому никаких гарантий по поводу места в коллективе. "Я рассчитываю только на игроков-украинцев, а принимать или не принимать гражданство Украины, это дела каждого человека", - добавил тренер.

Ранее другой бразильский футболист донецкого клуба Марлос получил украинское гражданство. После этого полузащитник трижды сыграл за сборную Украины: дважды в рамках отбора на ЧМ-2018, а также один контрольный поединок.