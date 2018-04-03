Легионер Шахтера захотел вернуться на родину - СМИ

Атакующий полузащитник Шахтера Дентиньо намерен вернуться в бразильский Коринтианс, сообщает Mercado Da Bola.

По информации издания, 29-летний футболист может снова стать игроком команды из Сан-Паулу по завершении текущего сезона летом 2018 года на правах аренды.

Как отмечает медиа, бразильский легионер недоволен своим положением в украинской команде, где он не имеет регулярной игровой практики.

Согласно данным Mercado Da Bola, Дентиньо надеется, что ему удастся убедить Шахтер отпустить его в Коринтианс, ради которого он отказал другим клубам. В этом коллективе полузащитник выступал в 2007-2011 годах.

В сентябре 2017 года Дентиньо допустил, что скоро вернется в бразильский Коринтианс.

Осенью 2016 года "Горняки" продлили соглашение с полузащитником на пять лет. В случае выполнения договора, бразилец сменит команду в 2021 году.