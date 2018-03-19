Легионер Шахтера рассказал, почему хочет сменить команду

Бернард не исключает варианта возвращения в Бразилию в конце сезона

Бразильский полузащитник Шахтера Бернард сообщил, что пока не знает, где продолжит карьеру, но точно уйдет из донецкого клуба.

Как сказал легионер в эфире программы Профутбол, он не исключает даже варианта возвращения на родину.

"Когда контракт с Шахтером закончится, хочу перейти в другой клуб. Возможно, вернусь в Бразилию. Пока не знаю, где продолжу свою карьеру", - сказал игрок.

Бернард признался, что его не устраивает уровень чемпионата Украины, который в последнее время очень упал.

"В Украине непросто играть, так как не хватает матча уровня Лиги чемпионов. Чемпионат не такой сильный, как раньше, и он меня не удовлетворяет", - добавил бразилец.

Ранее сообщалось, что ключевой полузащитник Шахтера Бернард склоняется к переходу в Севилью, которая стала четвертьфиналистом Лиги чемпионов этого сезона.

На прошлой неделе спортивный директор Интера Пьеро Аусилио собирался посетить ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов Рома - Шахтер, чтобы посмотреть за игрой атакующих полузащитников гостей - Марлоса и Бернарда. По данным источника, особое внимание уделяется второму хавбеку, ведь его контракт истекает летом - на прошлой неделе игрок отказался продлевать контракт.

Ранее появилась информация, что Бернард ведет переговоры с клубами из Англии, Италии и Китая.