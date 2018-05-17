Легионер Шахтера попал в сферу интересов Ювентуса

Чемпион Италии туринский Ювентус заинтересовался ключевым защитником Шахтера Исмаили, сообщает Premium Sport HD.

По информации источника, генеральный менеджер "Старой синьоры" Беппе Маротта считает 28-летнего бразильца главной трансферной целью клуба на летнее трансферное окно.

Интерес к Исмаили со стороны Ювентуса обоснован проблемами команды на позиции левого защитника. Летом туринский клуб могут покинуть Квадво Асамоа и Алекс Сандро, а Леонардо Спинаццола, который выступал на правах аренды за Аталанту, выбыл на шесть месяцев из-за травмы.

Ювентус уже проанализировал выступления Исмаили в еврокубках против итальянских команд и убедился в отсутствии риска в его покупке.

В текущем сезоне Исмаили сыграл 40 матчей за Шахтер во всех турнирах, в которых забил четыре гола и сделал десять результативных передач. Контракт бразильца с Шахтером истекает летом 2021 года.

Напомним, в марте Исмаили впервые получил вызов в сборную Бразилии, чем фактически закрыл вопрос возможной смены гражданства для выступлений за национальную команду Украины.

В апреле сообщалось, что к донецкому клубу обращались английский и китайский гранд по поводу трансфера игрока обороны.

Защитник Шахтера входит в десятку самых дорогих игроков чемпионата Украины по версии авторитетного портала Transfermarkt.de.