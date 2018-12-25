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Легионер Шахтера близок к получению украинского гражданства - журналист

Сегодня, 21:28
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Исмаили не был заигран за сборную Бразилии

Бразильский легионер донецкого Шахтера Исмаили в ближайшее время может получить украинское гражданство, сообщил журналист Игорь Цыганик.

По словам журналиста, Исмаили вдохновил пример одноклубника Марлоса, который ранее получил украинский паспорт.

"Близкие к Исмаили люди говорят, что он серьезно рассматривает возможность получения украинского гражданства", - заявил Цыганик.

Исмаили ранее получил вызов в сборную Бразилии на товарищеские матчи против России и Германии, но на поле так и не появился, поэтому готов конкурировать за место в сборной Украины.

В октябре 2017 года полузащитник Шахтера Марлос получил украинское гражданство, после чего был вызван в сборную Украины.

Теги:   Сборная Украины ФК Шахтер Гражданство

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