Легионер сборной Украины рассказал, в каком зарубежном клубе хотел бы играть

Малиновский (в черном) с детства болеет за лондонский Арсенал

Полузащитник Генка и сборной Украины Руслан Малиновский признался, что хотел бы выступать за лондонский Арсенал.

Об этом 24-летний футболист бельгийского клуба заявил в комментарии Tribuna.com.

"Я с детства за него болею", - добавил Малиновский.

Недавно Малиновский не исключил своего ухода из Генка. Он отметил, что его контракт рассчитан еще на три года, и он делает все, чтобы его добросовестно выполнять.

Украинский полузащитник стал полноправным игроком бельгийской команды в мае 2017 года после завершения своей аренды, заключив контракт на четыре года.

Сообщалось, что турецкий Фенербахче обозначил Малиновского одним из приоритетных трансферов летом прошлого года.