Легионер сборной Украины рассказал о своем будущем в зарубежном клубе

Полузащитник сборной Украины и Генка Руслан Малиновский не исключил своего ухода из бельгийского Генка.
В комментарии порталу Команда №1 футболист отметил, что его контракт с клубом рассчитан еще на три года, и он делает все, чтобы его добросовестно выполнять.
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"Я не знаю, что будет летом, но пока у меня вообще нет никаких предложений", - добавил Малиновский.
Украинский полузащитник стал полноправным игроком бельгийского клуба в мае 2017 года после завершения своей аренды, заключив контракт на четыре года.
Сообщалось, что турецкий Фенербахче обозначил Малиновского одним из приоритетных трансферов летом прошлого года.
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