Легионер сборной Украины прибыл на медосмотр перед переходом в Динамо - СМИ

Полузащитник чешской Славии и сборной Украины Руслан Ротань прибыл на медосмотр в Киев перед своим трансфером в Динамо, сообщает Динамомания.

По информации портала, 36-летнего футболиста видели в киевской клинике Борис, где он, судя по всему, и проходил медобследование.

Накануне игрок должен был встретиться с президентом Динамо Игорем Суркисом для обсуждения своего перехода.

Сообщалось, что уже сегодня, 12 января, Ротань может стать игроком киевского клуба.

Ранее стало известно, что полузащитник сборной Украины заключит контракт с Динамо на полгода. Футболист якобы до лета станет игроком киевской команды, где уже выступал в 2005-2008 годах.

Перед этим появилась информация, что Динамо собирается подписать украинского полузащитника Славии.