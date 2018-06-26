Легионер сборной Украины отреагировал на слухи о смене гражданства

Защитник ПАОКа и сборной Украины Евгений Хачериди опроверг сообщения о возможном получении греческого паспорта.

В комментарии FootballHub 30-летний футболист отметил, что во время онлайн-конференции в новом клубе его ответ неправильно поняли, ведь хотя с большим уважением относится к Греции, он - украинец, и не собирается менять гражданство.

"Я люблю Украину! Страну, которая дала мне все, что имею. Много лет я играл в национальной сборной Украины и всегда горжусь, когда меня приглашают в эту команду", - добавил Хачериди.

По словам защитника, если в дальнейшем он будет нужен сборной Украины, то с радостью приедет в ее расположение.

31 мая Хачериди объявил об уходе из Динамо после окончания контракта с киевским клубом, где выступал предыдущие 10 лет.

Позже греческий ПАОК объявил о подписании на три года украинского защитника. Как и в предыдущей команде, футболист будет выступать под 34-м игровым номером.