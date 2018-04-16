Легионер Динамо назвал условие для продления контракта

Нападающий Динамо Дьемерси Мбокани готов остаться в команде, если клуб предложит ему "хороший" контракт.

В комментарии FootballHub конголезский футболист признался, что в таком случае с радостью согласится остаться в клубе. Действующий трудовой договор игрока заканчивается летом 2018 года.

"Если они захотят, чтобы я остался, то это будет хорошо. Не захотят – тоже не проблема", - добавил Мбокани.

В феврале президент Динамо Игорь Суркис выразил убеждение, что нападающий в своих лучших кондициях мог бы помочь команде еще два-три сезона. "Мне пока сложно говорить о его будущем. Как бы мы ни заключили контракт, он потом все время будет отдыхать. Нужно думать", - добавил функционер.

Ранее Суркис выразил сомнения, что защитник Евгений Хачериди, Мбокани и еще один нападающий Жуниор Мораес имеют долгосрочные перспективы в столичном коллективе.

Сообщалось, что турецкий Трабзонспор ведет переговоры по трансферу конголезского форварда.