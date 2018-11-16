Легенду Ливерпуля посвятили в рыцари

Легендарный в прошлом игрок и менеджер Ливерпуля Кенни Далглиш получил рыцарский титул.
Как сообщает Liverpool Echo, шотландского экс-футболиста и тренера в Букингемском дворце награждал принц Уэльский Чарльз.
Arise, Sir Kenny of Dalglish! ???????????? pic.twitter.com/nQQvNX0kS1— Soccer AM (@SoccerAM) 16 ноября 2018 г.
Далглиш получил титул за свою футбольную карьеру, благотворительность, а также заслуги перед городом Ливерпуль - бывший менеджер местного клуба помогал семьям погибших в трагедии Хиллсборо.
Шотландец шесть раз был чемпионом Англии и трижды выигрывал Кубок европейских чемпионов (сейчас - Лига чемпионов) как игрок. Как наставник команды трижды приводил команду к победе в национальном первенстве. Кроме того, под его руководством Премьер-лигу выигрывал Блэкберн.
Далглиш присоединился к другим бывшим игрокам и тренерам, которые получали рыцарский титул: Алексу Фергюсону, Бобби Чарльтону, Стэнли Мэтьюзу и Бобби Робсону.
В апреле 2016 года по итогам повторного слушания суд присяжных признал виновной полицию в смерти 96-ти болельщиков Ливерпуля на стадионе Хиллсборо в Шеффилде во время полуфинального матча Кубка Англии 1989 года, сняв ответственность с фанатов клуба.
«Диалоги о будущем»
Новое Время представляет: «Диалоги о будущем» с Уильямом Тейлором, Павлом Шереметой и Дмитрием Кулебой.
Киев-Вашингтон-Брюссель
Какое место занимает Украина в этом треугольнике? Какой нашу страну видят в Европе и США?
Комментарии
Правила комментирования