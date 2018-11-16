Легенду Ливерпуля посвятили в рыцари

Далглиш получил титул за свою карьеру, благотворительность и заслуги перед городом Ливерпуль

Легендарный в прошлом игрок и менеджер Ливерпуля Кенни Далглиш получил рыцарский титул.

Как сообщает Liverpool Echo, шотландского экс-футболиста и тренера в Букингемском дворце награждал принц Уэльский Чарльз.

Далглиш получил титул за свою футбольную карьеру, благотворительность, а также заслуги перед городом Ливерпуль - бывший менеджер местного клуба помогал семьям погибших в трагедии Хиллсборо.

Шотландец шесть раз был чемпионом Англии и трижды выигрывал Кубок европейских чемпионов (сейчас - Лига чемпионов) как игрок. Как наставник команды трижды приводил команду к победе в национальном первенстве. Кроме того, под его руководством Премьер-лигу выигрывал Блэкберн.

Далглиш присоединился к другим бывшим игрокам и тренерам, которые получали рыцарский титул: Алексу Фергюсону, Бобби Чарльтону, Стэнли Мэтьюзу и Бобби Робсону.

В апреле 2016 года по итогам повторного слушания суд присяжных признал виновной полицию в смерти 96-ти болельщиков Ливерпуля на стадионе Хиллсборо в Шеффилде во время полуфинального матча Кубка Англии 1989 года, сняв ответственность с фанатов клуба.