Легенде Манчестер Юнайтед отказали в праве стать профессиональным боксером

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Фернинанд тренировался четыре-пять раз в неделю, чтобы стать профессиональным боксером

Фернинанд тренировался четыре-пять раз в неделю, чтобы стать профессиональным боксером

Один из лучших защитников в истории Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд не получил боксерскую лицензию.

Как сообщил на своей странице в Facebook сам 39-летний экс-футболист, с тех пор, как объявил о цели стать профи, он тренировался четыре-пять раз в неделю.

"Тяжело принять то, что тебе отказывают в возможности проявить свои качества с помощью стандартной процедуры, которая доступна другим", - признался бывший защитник.

В сентябре 2017 года Фердинанд объявил о намерении стать профессиональным боксером. По его словам, он всегда испытывал страсть к боксу, и этот вызов - прекрасная возможность показать людям, что есть возможным.

Сообщалось, что тем самым бывший защитник МЮ намерен высвободить горе после смерти своей супруги.

Фердинанд, который завершил карьеру футболиста в 2015 году, тренировался с бывшим чемпионом мира во втором среднем весе по версии WBC Ричи Вудхоллом.

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