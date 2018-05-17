Легендарный вратарь объявил о смене клуба летом 2018 года

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Матч против Вероны 19 мая будет последним для Буффона в Ювентусе

Матч против Вероны 19 мая будет последним для Буффона в Ювентусе

Легендарный голкипер Ювентуса Джанлуиджи Буффон заявил о том, что покинет клуб по завершении текущего сезона.

По словам 40-летнего футболиста, матч заключительного тура туринской команды в чемпионате Италии против Вероны 19 мая будет его последним за коллектив, сообщает The Guardian.

Страж ворот признался, что еще две недели назад был уверен в решении завершить карьеру, но сейчас он получил предложения о переходе, которые радуют его своим содержанием как на поле, так и вне его.

"Пусть пройдут эти три дня, и я спокойно приму определенное решение", - добавил Буффон.

Сообщалось, что голкипер намеревается завершить профессиональные выступления по окончании текущего сезона летом 2018 года.

После поражения от сборной Швеции в отборе на ЧМ-2018, из-за чего команда Италии не пробилась на мундиаль, Буффон заявил, что завершил выступления за национальную сборную. Ранее вратарь объявил о том, что только победа в Лиге чемпионов нынешнего сезона может переубедить его не завершать профессиональные выступления летом 2018 года.

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