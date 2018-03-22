Легендарный Усэйн Болт начал тренироваться с командой Ярмоленко - видео

Восьмикратный олимпийский чемпион по бегу Усэйн Болт начал тренироваться с дортмундской Боруссией, за которую выступает украинский полузащитник Андрей Ярмоленко.
В официальном Твиттере рурского клуба появилось видео, как ямайский спринтер пришел на тренировку команды. 23 марта Болт проведет открытую тренировку, которая будет транслироваться в прямом эфире.
@usainbolt getting ready to train with Borussia Dortmund. #BVBolt pic.twitter.com/KiOlARt5Pv— Borussia Dortmund (@BVB) 22 марта 2018 г.
Отметим, что просмотр Болта в Боруссии организован общим спонсором клуба и спортсмена, компанией Puma.
В августе прошлого года Болт завершил свою профессиональную карьеру на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне. На своей коронной дистанции Болт финишировал третьим, а последний забег в карьере — эстафету 4х100 — Болт не завершил из-за травмы.
Позже он сыграл за Манчестер Юнайтед в товарищеском матче против Барселоны.
Комментарии
Правила комментирования