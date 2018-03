Легендарный Усэйн Болт начал тренироваться с командой Ярмоленко - видео

Восьмикратный олимпийский чемпион по бегу Усэйн Болт начал тренироваться с дортмундской Боруссией, за которую выступает украинский полузащитник Андрей Ярмоленко.

В официальном Твиттере рурского клуба появилось видео, как ямайский спринтер пришел на тренировку команды. 23 марта Болт проведет открытую тренировку, которая будет транслироваться в прямом эфире.

@usainbolt getting ready to train with Borussia Dortmund. #BVBolt pic.twitter.com/KiOlARt5Pv