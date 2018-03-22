Легендарный Усэйн Болт начал тренироваться с командой Ярмоленко - видео

Восьмикратный олимпийский чемпион по бегу Усэйн Болт начал тренироваться с дортмундской Боруссией, за которую выступает украинский полузащитник Андрей Ярмоленко.

В официальном Твиттере рурского клуба появилось видео, как ямайский спринтер пришел на тренировку команды. 23 марта Болт проведет открытую тренировку, которая будет транслироваться в прямом эфире.

Отметим, что просмотр Болта в Боруссии организован общим спонсором клуба и спортсмена, компанией Puma.

В августе прошлого года Болт завершил свою профессиональную карьеру на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне. На своей коронной дистанции Болт финишировал третьим, а последний забег в карьере — эстафету 4х100 — Болт не завершил из-за травмы.

Позже он сыграл за Манчестер Юнайтед в товарищеском матче против Барселоны.