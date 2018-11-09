Легендарный нападающий завершил игровую карьеру в 40 лет

Бывший нападающий Челси Дидье Дрогба завершил карьеру профессионального футболиста.
Как сообщает Sky Sports, в финале Объединенной футбольной лиги (USL) он проиграл 0:1 Луисвилл Сити в составе команды Финикс Райзинг, собственником которой он также является.
В марте 40-летний ивуарийский форвард объявил о том, что закончит карьеру по завершении сезона.
Ранее Дрогба выступал за французские Ле Ман, Генгам и Марсель, английский Челси, турецкий Галатасарай, китайский Шанхай Шеньхуа и канадский Монреаль Импэкт.
В его послужном списке четыре титула чемпиона Англии, четыре Кубка Англии, одно чемпионство в Турции, а также победа в Лиге чемпионов.
Недавно о завершении футбольной карьеры объявил известный нидерландский полузащитник Рафаэл ван дер Варт. Ранее 37-летний экс-защитник лондонского Челси и сборной Англии Джон Терри принял аналогичное решение.
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