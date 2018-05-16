Легендарный Марадона стал председателем правления Динамо-Брест

Известный в прошлом футболист будет работать в структуре команды из Беларуси

Легендарный аргентинский футболист Диего Армандо Марадона возглавил правление футбольного клуба из Беларуси Динамо-Брест.

Марадона подписал трехлетний контракт и займется вопросами стратегического развития клуба.

К работе на новой должности он приступит после окончания Чемпионата мира по футболу 2018.

"Диего Армандо Марадона подписал трехлетний контракт с футбольным клубом Динамо-Брест и вступил в должность председателя правления клуба", - сообщило Динамо-Брест.

⚡ ДА, ДИЕГО С НАМИ! ⚡ #fcdb1960



Легендарный футболист Диего Армандо Марадона подписал трехлетний контракт с футбольным клубом "Динамо-Брест" и вступил в должность Председателя правления клуба. pic.twitter.com/H9WG8AfpBg — FC Dynamo Brest (@dynamobrest) 15 мая 2018 г.

Напомним, в 2016 году Марадону задержали по подозрению в использовании поддельных документов.