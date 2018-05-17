Легендарный итальянский вратарь нашел новый клуб - СМИ

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Джанлуиджи Буффон близок к переходу в ПСЖ

Джанлуиджи Буффон близок к переходу в ПСЖ

Вратарь Ювентуса Джанлуиджи Буффон близок к переходу в парижский ПСЖ, сообщает Canal Plus.

По информации источника, 40-летнему итальянскому голкиперу предложен двухлетний контракт, переговоры между сторонами находятся на завершающей стадии.

Накануне легендарный голкипер Ювентуса Джанлуиджи Буффон заявил о том, что покинет клуб по завершении текущего сезона.

Сообщалось, что голкипер намеревается завершить профессиональные выступления летом 2018 года.

После поражения от сборной Швеции в отборе на ЧМ-2018, из-за чего команда Италии не пробилась на мундиаль, Буффон заявил, что завершил выступления за национальную сборную. Ранее вратарь объявил о том, что только победа в Лиге чемпионов нынешнего сезона может переубедить его не завершать профессиональные выступления летом 2018 года.

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