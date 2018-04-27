Легендарный игрок Барселоны объявил о своем уходе

Иньеста со слезами объявил о расставании с Барселоной

Легендарный полузащитник Барселоны Андрей Иньеста объявил о своем уходе из клуба по завершении текущего сезона.

Как сообщает официальный сайт каталонского клуба, об этом 33-летний футболист объявил на специальной пресс-конференции.

"Это решение, которое я долго обдумывал сам, а также обсуждал вместе с семьей", - заявил игрок со слезами на глазах.

Иньеста отметил, что скоро ему исполнится 34 года, и он хочет быть честным с собой и клубом в том, что его время в команде закончилось.

Полузащитник является воспитанником Барселоны, в системе которой находился с 12 лет. В 16 лет он начала тренироваться с первой командой клуба. За это время выиграл восемь чемпионских титулов в Испании, а также четыре раза становился победителем Лиги чемпионов.

Сообщалось, что Иньеста близок к переходу в китайский Тяньцзинь Цюаньцзянь. По данным СМИ, 33-летний хавбек подписал контракт сроком на три года с опцией продления еще на год. Зарплата Иньесты в китайском клубе составит 37 млн евро за весь срок контракта.