Легендарный футбольный тренер вышел из комы - медиа

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Процесс выздоровления 76-летнего Фергюсона будет долгим - врачи

Процесс выздоровления 76-летнего Фергюсона будет долгим - врачи

Легендарный экс-менеджер Манчестер Юнайтед сэр Алекс Фергюсон вышел из комы и демонстрирует первые признаки выздоровления после операции, проведенной из-за кровоизлияния в мозг, сообщает Daily Mail.

По информации таблоида, самый титулованный тренер в истории британского футбола все еще находится в отделе интенсивной терапии королевского госпиталя в Сэлфорде, но уже сидел и разговаривал с членами своей семьи и друзьями.

Как пишет издание, операция прошла очень хорошо. Вместе с тем, врачи выражают сдержанный оптимизм и признают, что процесс выздоровления 76-летнего Фергюсона будет долгим.

Сообщалось, что экс-тренера госпитализировали из-за кровоизлияния в мозг.

Шотландец пожаловался на самочувствие 3 мая, а 4 мая его положили в больницу. У Фергюсона было диагностировано кровоизлияние в мозг, его уже прооперировали.

Сэр Алекс Фергюсон работал главным тренером Манчестер Юнайтед с 1986 по 2013 год, выиграв за это время рекордное количество титулов с клубом. Под его руководством команда 13 раз была чемпионом Англии и дважды становилась победителем Лиги чемпионов.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Футбол ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове