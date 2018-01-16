Легендарный футболист Роналдиньо завершил карьеру

Бразилец может провести прощальные матчи после ЧМ-2018

Бывший полузащитник Барселоны и сборной Бразилии Роналдиньо официально завершил игровую карьеру.

О решении игрока рассказал его брат и агент Роберто де Ассиш в интервью Globo.

"Роналдиньо завершил карьеру. Все, конец. Возможно, мы придумаем что-нибудь большое после ЧМ-2018, в августе.

Организуем события в Бразилии, Европе и Азии. Ну и, естественно, организуем матч со сборной Бразилии", – сказал де Ассиш по поводу прощальных матчей игрока.

Роналдиньо является обладателем Золотого мяча, двукратным чемпионом Испании и победителем Лиги чемпионов в составе Барселоны и чемпионом Италии в составе Милана.

Он также выступал за Керетаро, Атлетико Минейро, Фламенго, ПСЖ и Гремио.

Со сборной Бразилии игрок выиграл чемпионат мира в 2002-м году, в 2005-м – Кубок конфедераций, а в 1999-м – Кубок Америки.

Недавно Роналдиньо забил гол с центра поля в одном из выставочных матчей.