Легендарный экс-футболист получил должность в Федерации футбола Украины
Легендарный экс-игрок и тренер киевского Динамо Олег Блохин стал сопредседателем Совета стратегического развития профессионального футбола Федерации футбола Украины (ФФУ).
Такое решение было принято на исполкоме ФФУ, который состоялся сегодня, 27 декабря, в Киеве, сообщает официальный сайт организации.
Олег Блохин будет работать на этой должности вместе с президентом Федерации футбола Украины Андреем Павелко.
"Признаюсь, для меня это очень почетная, но в то же время и очень ответственная должность. На мой взгляд, мои знания и опыт помогут украинскому футболу. Я вижу желание нынешнего руководства ФФУ реформировать украинский футбол и готов в этом помочь", - сказал Блохин.
Последним местом работы Олега Блохина было киевское Динамо, которое он тренировал с 2012 по 2014 год.
С 2003-го года по 2007-й и с 2011-го по 2012-й год Олег Блохин был главным тренером сборной Украины.
Также на заседании исполкома ФФУ было принято решение о прекращении сотрудничества с бывшим наставником молодежной сборной Украины Александром Головко и назначении на должность экс-полузащитника Динамо и Днепра Руслана Ротаня.
Кроме этого на исполкоме ФФУ было принято решение, что матч отбора на Евро-2020 между сборными Украины и Португалии состоится в Киеве на НСК Олимпийский.