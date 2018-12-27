Легендарный экс-футболист получил должность в Федерации футбола Украины Вчера, 23:53 160 Цей матеріал також доступний українською Последним местом работы Блохина было киевское Динамо

Легендарный экс-игрок и тренер киевского Динамо Олег Блохин стал сопредседателем Совета стратегического развития профессионального футбола Федерации футбола Украины (ФФУ).

Такое решение было принято на исполкоме ФФУ, который состоялся сегодня, 27 декабря, в Киеве, сообщает официальный сайт организации.

Олег Блохин будет работать на этой должности вместе с президентом Федерации футбола Украины Андреем Павелко.

"Признаюсь, для меня это очень почетная, но в то же время и очень ответственная должность. На мой взгляд, мои знания и опыт помогут украинскому футболу. Я вижу желание нынешнего руководства ФФУ реформировать украинский футбол и готов в этом помочь", - сказал Блохин.

Последним местом работы Олега Блохина было киевское Динамо, которое он тренировал с 2012 по 2014 год.

С 2003-го года по 2007-й и с 2011-го по 2012-й год Олег Блохин был главным тренером сборной Украины.

Также на заседании исполкома ФФУ было принято решение о прекращении сотрудничества с бывшим наставником молодежной сборной Украины Александром Головко и назначении на должность экс-полузащитника Динамо и Днепра Руслана Ротаня.

Кроме этого на исполкоме ФФУ было принято решение, что матч отбора на Евро-2020 между сборными Украины и Португалии состоится в Киеве на НСК Олимпийский.