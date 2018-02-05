Легендарный экс-полузащитник Милана возглавил команду украинского вратаря в чемпионате Испании

Бывший полузащитник Аякса, Реала, Милана и сборной Нидерландов Кларенс Зеедорф стал новым главным тренером испанского Депортиво

Как сообщает официальный сайт клуба, контракт с 41-летним специалистом рассчитан до конца текущего сезона.

За свою тренерскую карьеру Зеедорф успел поработать в Милане и китайском Шеньчжене.

Отметим, что в конце прошлой недели Депортиво уволил с поста главного тренера Кристобаля Паррало из-за неудовлетворительных результатов. В последних семи матчах в чемпионате Испании галисийцы не одержали ни одной победы и находятся в зоне вылета турнирной таблицы Ла Лиги.

Напомним, что за Депортиво выступает украинский вратарь Максим Коваль. Испанский клуб арендовал голкипера у Динамо до конца сезона, после чего имеет право выкупить его контракт с киевским клубом, который действует до 2022 года.