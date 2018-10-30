Легендарный экс-футболист отказался возглавить Реал - СМИ

Датский тренер Микаэль Лаудруп отказался возглавить мадридский Реал, сообщает AS.

По информации источника, 53-летний датчанин был в числе приоритетных кандидатов для президента Реала Флорентино Переса после появления проблем в переговорах с итальянцем Антонио Конте.

Лаудруп отверг предложение Реала, поскольку не уверен в текущей ситуации в клубе и возможных перспективах команды.

В качестве игрока Лаудруп играл за Реал на протяжении 1994-1996 годов, а перед этим также защищал цвета Барселоны.

Накануне мадридский Реал отправил в оставку главного тренера Хулена Лопетеги. Соответствующее решение принял совет директоров Реала, который собирался по этому поводу 29 октября. В клубе уверены, что, несмотря на провальные результаты на старте, текущий сезон еще можно спасти.

Новым главным тренером Реала должен был стать экс-наставник Ювентуса и Челси Антонио Конте, но в процессе переговоров его назначение усложнилось.