Легендарный экс-футболист Барселоны откроет собственное реалити-шоу

Иньеста расскажет о своей жизни в Японии

Бывший игрок Барселоны и сборной Испании Андрес Иньеста, который сейчас выступает в японском клубе Виссел Кобе, откроет реалити-шоу с собой в главной роли.

Как сообщает, The Sun, шоу будет транслироваться на Rakuten Viki, платформе потокового видео, на английском, испанском и японском языках. К слову, Rakuten - спонсор Виссел Кобе и Барселоны.

В новом шоу будет показано фрагменты из жизни Иньесты в Японии, видео с тренировок и эксклюзивные интревью с легендарным игроком. Кроме этого, Иньеста планирует запустить серию видеороликов с тренировками, которые должны помочь желающим улучшить свои навыки игры в футбол.

В конце апреля Андрес Иньеста объявил о том, что уходит из Барселоны после окончания сезона. В мае Иньеста подписал трехлетний контракт с японский Виссел Кобе.