02 июня 2018, суббота

Легендарного футбольного тренера выписали из больницы

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Алекс Фергюсон будет проходить реабилитацию после операции под присмотром родных

Алекс Фергюсон будет проходить реабилитацию после операции под присмотром родных

Экс-главного тренера Манчестер Юнайтед Алекса Фергюсона выписали из больницы.

Как сообщает The Sun, 76-летний шотландец оправился после кровоизлияния в мозг и возвращается домой, где за ним будут присматривать родные. В следующем сезоне Фергюсон вернется на свое место в ложе директоров на Олд Траффорд.

Алекс Фергюсон работал главным тренером Манчестер Юнайтед с 1986 по 2013 год, выиграв за это время рекордное количество титулов с клубом.

5 мая Фергюсон был госпитализирован из-за кровоизлияния в мозг. Он был прооперирован. 8 мая шотландец вышел из комы, но врачи прогнозировали ему долгий период реабилитации.

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