Легендарного футбольного тренера госпитализировали из-за кровоизлияния в мозг

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Сэр Алекс Фергюсон попал в больницу

Сэр Алекс Фергюсон попал в больницу

Экс-главный тренер Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон госпитализирован из-за кровоизлияния в мозг.

Как сообщает официальный Twitter "Красных дьяволов", 76-летний шотландец пожаловался на самочувствие в минувший четверг, а в пятницу его положили в больницу. У Фергюсона было диагностировано кровоизлияние в мозг, его уже прооперировали.

На данный момент состояние шотландца оценивается как стабильное, но ему нужен период длительной терапии для восстановления.

Алекс Фергюсон работал главным тренером Манчестер Юнайтед с 1986 по 2013 год, выиграв за это время рекордное количество титулов с клубом.

Напомним, накануне Манчестер Юнайтед уступил аутсайдеру чемпионата Англии Брайтону со счетом 0:1.

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