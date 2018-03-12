Легендарного футболиста Ливерпуля отстранили от работы на телевидении за плевок в машину болельщика - видео

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Экс-игрок уже принес свои извинения по телефону, а позже встретился с семьей, чтобы извиниться лично

Экс-игрок уже принес свои извинения по телефону, а позже встретился с семьей, чтобы извиниться лично

Бывший защитник Ливерпуля плюнул в машину болельщика Манчестер Юнайтед на шоссе, за что и был отстранен от работы на телеканале Sky Sports, сообщает официальный сайт компании.

В машине, в которую плюнул Каррагер, находилась 14-летняя девочка.

Sky уже осудила действия игрока, заявив, что они уже отстранили его от работы и такой поступок "ниже моральных стандартов, которые ожидаются от их работников".

Экс-игрок уже принес свои извинения по телефону, а позже встретился с семьей, чтобы извиниться лично.

"Очень неправильный поступок, я уже принес свои извинения семье. Меня дразнили 3/4 всего пути, одновременно снимая на камеру - я потерял контроль над собой. Это недопустимо", - написал Каррагер в своем Твиттере. 

Ранее в Греции выдали ордер на арест российского предпринимателя, владельца футбольного клуба ПАОК Ивана Саввиди, который во время матча с командой АЕК выбежал на поле с пистолетом.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Футбол ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове