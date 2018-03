Легендарного футболиста Ливерпуля отстранили от работы на телевидении за плевок в машину болельщика - видео

Бывший защитник Ливерпуля плюнул в машину болельщика Манчестер Юнайтед на шоссе, за что и был отстранен от работы на телеканале Sky Sports, сообщает официальный сайт компании.

В машине, в которую плюнул Каррагер, находилась 14-летняя девочка.

Sky уже осудила действия игрока, заявив, что они уже отстранили его от работы и такой поступок "ниже моральных стандартов, которые ожидаются от их работников".

Экс-игрок уже принес свои извинения по телефону, а позже встретился с семьей, чтобы извиниться лично.

Totally out of order & Ive apologised personally to all the family this evening. I was goaded 3/4 times along the motorway while being filmed & lost my rag. No excuse apologies. https://t.co/ofrNfiwhYH