Легендарного футболиста Ливерпуля отстранили от работы на телевидении за плевок в машину болельщика - видео

Экс-игрок уже принес свои извинения по телефону, а позже встретился с семьей, чтобы извиниться лично

Бывший защитник Ливерпуля плюнул в машину болельщика Манчестер Юнайтед на шоссе, за что и был отстранен от работы на телеканале Sky Sports, сообщает официальный сайт компании.

В машине, в которую плюнул Каррагер, находилась 14-летняя девочка.

Sky уже осудила действия игрока, заявив, что они уже отстранили его от работы и такой поступок "ниже моральных стандартов, которые ожидаются от их работников".

Экс-игрок уже принес свои извинения по телефону, а позже встретился с семьей, чтобы извиниться лично.

Totally out of order & Ive apologised personally to all the family this evening. I was goaded 3/4 times along the motorway while being filmed & lost my rag. No excuse apologies. https://t.co/ofrNfiwhYH — Jamie Carragher (@Carra23) 11 марта 2018 г.

"Очень неправильный поступок, я уже принес свои извинения семье. Меня дразнили 3/4 всего пути, одновременно снимая на камеру - я потерял контроль над собой. Это недопустимо", - написал Каррагер в своем Твиттере.

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