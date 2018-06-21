22 июня 2018, пятница

Легенда итальянского футбола прибыла в Киев для работы во главе новичка украинской Премьер-лиги

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Раванели уже примерил футболку киевского Арсенала
фото: Gianlucadimarzio

Раванели уже примерил футболку киевского Арсенала

Киевский Арсенал возглавит легенда итальянского футбола Фабрицио Раванели, сообщает Gianlucadimarzio.

По информации издания итальянец прибыл в Киев сегодня. В аэропорту Борисполь его встретили болельщики столичного клуба.

Сайт прогнозирует, что официально о назначении Раванели Арсенал объявит в ближайшее время.

По словам итальянского специалиста он интересуется украинской Премьер-лигой, и считает её сильным чемпионатом с двумя мощными командами - Шахтёром и Динамо. Также бывший футболист Ювентуса рассказал, что хочет, чтобы его клуб играл в атакующем стиле.

"Я мало знаю об украинских командах, но ваш футбол очаровывает меня, он очень физический, с духом борьбы", - поделился своими впечатлениями Раванели.

Ранее СМИ анонсировали назначения легенды италийского футбола наставником киевского Арсенала.  До этого киевляне вместе с Десной и Полтавой вышел в Премьер-лигу.

 

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