Легенда итальянского футбола прибыла в Киев для работы во главе новичка украинской Премьер-лиги

Киевский Арсенал возглавит легенда итальянского футбола Фабрицио Раванели, сообщает Gianlucadimarzio.

По информации издания итальянец прибыл в Киев сегодня. В аэропорту Борисполь его встретили болельщики столичного клуба.

Сайт прогнозирует, что официально о назначении Раванели Арсенал объявит в ближайшее время.

По словам итальянского специалиста он интересуется украинской Премьер-лигой, и считает её сильным чемпионатом с двумя мощными командами - Шахтёром и Динамо. Также бывший футболист Ювентуса рассказал, что хочет, чтобы его клуб играл в атакующем стиле.

"Я мало знаю об украинских командах, но ваш футбол очаровывает меня, он очень физический, с духом борьбы", - поделился своими впечатлениями Раванели.

Ранее СМИ анонсировали назначения легенды италийского футбола наставником киевского Арсенала. До этого киевляне вместе с Десной и Полтавой вышел в Премьер-лигу.