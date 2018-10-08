08 октября 2018, понедельник

Легенда Челси и сборной Англии завершил карьеру футболиста

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Терри попрощался с болельщиками

Терри попрощался с болельщиками

37-летний футболист лондонского Челси и сборной Англии Джон Терри заявил о том, что принял решение завершить карьеру футболиста.

Джон Терри выступал 23 года.

"После 23 невероятных лет в качестве футболиста я принял решение завершить карьеру", - заявил Терри.

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Публикация от John Terry (@johnterry.26)

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