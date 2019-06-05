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Легендарный голкипер покинул ПСЖ

5 июня, 19:51
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Легендарный голкипер покинул ПСЖ - фото

REUTERS/Massimo Pinca

Буффон провел в ПСЖ один сезон

Французский Пари Сен-Жермен объявил, что голкипер Джанлуиджи Буффон покинул клуб.

«Джентельмен на поле и за его пределами, необыкновенный друг по команде. Желаем всего наилучшего в будущем. Прощай и большое спасибо», — говорится в официальном аккаунте ПСЖ в Twitter.

Ранее Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport сообщал, что Буффон не собирается завершать карьеру и открыт для предложений.

За сезон, проведенный в ПСЖ, 41-летний вратарь сыграл 25 матчей и стал победителем чемпионата Франции.

Буффон стал игроком ПСЖ в июле 2018 года, перейдя из туринского Ювентуса. Голкипер подписал с парижским клубом однолетний контракт с возможностью пролонгации еще на год.

Теги:   Джанлуиджи Буффон ПСЖ (Paris SG)

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