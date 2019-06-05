Легендарный голкипер покинул ПСЖ 5 июня, 19:51 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Massimo Pinca Буффон провел в ПСЖ один сезон REUTERS/Massimo Pinca

Французский Пари Сен-Жермен объявил, что голкипер Джанлуиджи Буффон покинул клуб.

«Джентельмен на поле и за его пределами, необыкновенный друг по команде. Желаем всего наилучшего в будущем. Прощай и большое спасибо», — говорится в официальном аккаунте ПСЖ в Twitter.

Ранее Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport сообщал, что Буффон не собирается завершать карьеру и открыт для предложений.

За сезон, проведенный в ПСЖ, 41-летний вратарь сыграл 25 матчей и стал победителем чемпионата Франции.

Буффон стал игроком ПСЖ в июле 2018 года, перейдя из туринского Ювентуса. Голкипер подписал с парижским клубом однолетний контракт с возможностью пролонгации еще на год.