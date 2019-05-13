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Легендарный экс-полузащитник Манчестер Сити заявил о готовности играть за Динамо

Вчера, 23:13
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Легендарный экс-полузащитник Манчестер Сити заявил о готовности играть за Динамо - фото

ФК Динамо via Twitter

Туре заявил, что согласился бы год-два поиграть за Динамо

Легендарный экс-полузащитник Манчестер Сити Яя Туре заявил, что готов выступать за Динамо, но также не против и стать тренером.

В интервью YouTube-аккаунту Бомбардир 36-летний футболист признался, что все зависит от обстоятельств, и никто не знает, каким будет будущее. 

"Мой менеджер Дмитрий Селюк дал идею подать документы для обучения на тренера. У меня как раз есть время", - добавил Туре.

По словам полузащитника, сейчас он может позволить себе долго поспать и ожидает предложений, чтобы продолжить карьеру или стать тренером.

"Поиграть год-два в Динамо? Это не проблема. Я поговорю с Дмитрием об этом. Наверное, я бы согласился", - признался Туре.

Экс-игрок донецкого Металлурга отметил, что для него было большим опытом начинать карьеру в Украине, поэтому завершить ее здесь было бы фантастически.

Ранее агент легендарного в прошлом полузащитника Манчестер Сити Яя Туре Дмитрий Селюк рассказал, что его клиент завершает карьеру игрока и может начать тренировать в Украине.

Теги:   Трансферы ФК Динамо (Киев) Яя Туре Футбол

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