Легендарный экс-полузащитник Манчестер Сити заявил о готовности играть за Динамо Вчера, 23:13 642 Цей матеріал також доступний українською ФК Динамо via Twitter Туре заявил, что согласился бы год-два поиграть за Динамо ФК Динамо via Twitter

Легендарный экс-полузащитник Манчестер Сити Яя Туре заявил, что готов выступать за Динамо, но также не против и стать тренером.



В интервью YouTube-аккаунту Бомбардир 36-летний футболист признался, что все зависит от обстоятельств, и никто не знает, каким будет будущее.

"Мой менеджер Дмитрий Селюк дал идею подать документы для обучения на тренера. У меня как раз есть время", - добавил Туре.

По словам полузащитника, сейчас он может позволить себе долго поспать и ожидает предложений, чтобы продолжить карьеру или стать тренером.

"Поиграть год-два в Динамо? Это не проблема. Я поговорю с Дмитрием об этом. Наверное, я бы согласился", - признался Туре.

Сьогодні на навчально-тренувальній базі «Динамо» відбулася непересічна подія.



Знаменитий футболіст, колишній півзахисник «Барселони» та «Манчестер Сіті» Яя Туре, який свого часу виступав у чемпіонаті України, провів майстер-клас для юних вихованців динамівської академії. pic.twitter.com/i2SQNfOzps — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) 18 апреля 2019 г.

Экс-игрок донецкого Металлурга отметил, что для него было большим опытом начинать карьеру в Украине, поэтому завершить ее здесь было бы фантастически.

Ранее агент легендарного в прошлом полузащитника Манчестер Сити Яя Туре Дмитрий Селюк рассказал, что его клиент завершает карьеру игрока и может начать тренировать в Украине.