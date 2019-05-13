Легендарный экс-полузащитник Манчестер Сити заявил о готовности играть за Динамо
Легендарный экс-полузащитник Манчестер Сити Яя Туре заявил, что готов выступать за Динамо, но также не против и стать тренером.
В интервью YouTube-аккаунту Бомбардир 36-летний футболист признался, что все зависит от обстоятельств, и никто не знает, каким будет будущее.
"Мой менеджер Дмитрий Селюк дал идею подать документы для обучения на тренера. У меня как раз есть время", - добавил Туре.
По словам полузащитника, сейчас он может позволить себе долго поспать и ожидает предложений, чтобы продолжить карьеру или стать тренером.
"Поиграть год-два в Динамо? Это не проблема. Я поговорю с Дмитрием об этом. Наверное, я бы согласился", - признался Туре.
Экс-игрок донецкого Металлурга отметил, что для него было большим опытом начинать карьеру в Украине, поэтому завершить ее здесь было бы фантастически.
Ранее агент легендарного в прошлом полузащитника Манчестер Сити Яя Туре Дмитрий Селюк рассказал, что его клиент завершает карьеру игрока и может начать тренировать в Украине.