Легендарный экс-голкипер Реала принял решение завершить карьеру после перенесенного инфаркта — СМИ Вчера, 22:56 294 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Alberto Lingria Касильяс перенес инфаркт в начале мая во время тренировки Порту REUTERS/Alberto Lingria

Экс-голкипер мадридского Реала, который выступает в Порту, Икер Касильяс принял решение завершить игровую карьеру из-за перенесенного инфаркта, сообщает O Jogo.

По информации СМИ, Касильяс объявит о завершении карьеры в ближайшее время.

Сообщается, что испанский голкипер останется работать в структуре Порту. Какие функции Касильяс будет выполнять в клубе пока не известно.

Кроме этого, президент Порту Пинту да Кошта подтвердил, что он ищет замену Касильясу на следующий сезон.

Ранее у вратаря произошел инфаркт миокарда во время утренней тренировки Порту, после чего его госпитализировали. Позже стало известно, что он рискует завершить карьеру.

Впоследствии фтболиста выписали из больницы, где его оперировали после инфаркта.

Икер Касильяс перешел в Порту из Реала в 2015 году.

В 2016 году Касильяс объявил о завершении карьеры в сборной Испании.