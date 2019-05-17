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Легендарный экс-голкипер Реала принял решение завершить карьеру после перенесенного инфаркта — СМИ

Вчера, 22:56
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Легендарный экс-голкипер Реала принял решение завершить карьеру после перенесенного инфаркта — СМИ - фото

REUTERS/Alberto Lingria

Касильяс перенес инфаркт в начале мая во время тренировки Порту

Экс-голкипер мадридского Реала, который выступает в Порту, Икер Касильяс принял решение завершить игровую карьеру из-за перенесенного инфаркта, сообщает O Jogo.

По информации СМИ, Касильяс объявит о завершении карьеры в ближайшее время.

Сообщается, что испанский голкипер останется работать в структуре Порту. Какие функции Касильяс будет выполнять в клубе пока не известно.

Кроме этого, президент Порту Пинту да Кошта подтвердил, что он ищет замену Касильясу на следующий сезон.

Ранее у вратаря произошел инфаркт миокарда во время утренней тренировки Порту, после чего его госпитализировали. Позже стало известно, что он рискует завершить карьеру.

Впоследствии фтболиста выписали из больницы, где его оперировали после инфаркта.

Икер Касильяс перешел в Порту из Реала в 2015 году.

В 2016 году Касильяс объявил о завершении карьеры в сборной Испании.

Теги:   Футбол Порту Икер Касильяс

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