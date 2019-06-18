Легенда итальянского футбола покинул Рому после 30 лет в клубе Сегодня, 00:38 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Remo Casilli Тотти начал карьеру в Роме в 1989 году REUTERS/Remo Casilli

Легендарный в прошлом итальянский футболист Франческо Тотти покинул должность директора Ромы, за которую он выступал на протяжении всей карьеры в качестве игрока.

Таким образом, Тотти покинул Рому после 30 лет пребывания в клубе, сообщает Football Italia.

Тотти заявил, что уходит из Ромы из-за разногласий с руководством клуба. Также 42-летний экс-футболист не исключил своего возвращения в римскую команду, однако только при условии, что в клубе изменится владелец.

«Оставить Рому — все равно что умереть. Я чувствую, что было бы лучше, если бы я умер.

За эти годы многие говорили мне, что я имею слишком большой вес в этом клубе. Это мне мешает", — сказал Тотти.

Тотти попал в Рому в 1989 году, где сначала выступал за юношескую команду, а через три года приступил к тренировкам с основной командой.

Первый матч в Серии, А за Рому Тотти сыграл в 1993 году, выйдя на замену в матче с Брешией.

После завершения карьеры игрока в 2017 году Тотти занял должность директора Ромы.