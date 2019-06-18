Дариус Фору
Гнилое яблоко. Как один человек может разрушить успешную команду
Маша Ефросинина
Выдохните. Как бороться со стрессом
Алексей Бондарев
Секрет темной материи и сокровища на Луне
Владислав Иноземцев
Используйте это
Спецтема: Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины Выборы в Раду

Легенда итальянского футбола покинул Рому после 30 лет в клубе

Сегодня, 00:38
Цей матеріал також доступний українською
Легенда итальянского футбола покинул Рому после 30 лет в клубе - фото

REUTERS/Remo Casilli

Тотти начал карьеру в Роме в 1989 году

Легендарный в прошлом итальянский футболист Франческо Тотти покинул должность директора Ромы, за которую он выступал на протяжении всей карьеры в качестве игрока.

Таким образом, Тотти покинул Рому после 30 лет пребывания в клубе, сообщает Football Italia.

Тотти заявил, что уходит из Ромы из-за разногласий с руководством клуба. Также 42-летний экс-футболист не исключил своего возвращения в римскую команду, однако только при условии, что в клубе изменится владелец.

«Оставить Рому — все равно что умереть. Я чувствую, что было бы лучше, если бы я умер.

За эти годы многие говорили мне, что я имею слишком большой вес в этом клубе. Это мне мешает", — сказал Тотти.

Тотти попал в Рому в 1989 году, где сначала выступал за юношескую команду, а через три года приступил к тренировкам с основной командой.

Первый матч в Серии, А за Рому Тотти сыграл в 1993 году, выйдя на замену в матче с Брешией.

После завершения карьеры игрока в 2017 году Тотти занял должность директора Ромы.

Теги:   ФК Рома Франческо Тотти

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Журнал НВ (№ 21)

Парламентские списки

Благодаря двум новым политсилам парламент ждет беспрецедентное в истории Украины обновление

Читать журнал

ТОП 3

Футбол

Вчера, 00:06

img
Молодежная сборная Украины вернулась с победного чемпионата мира — видео
3600
Футбол

Вчера, 00:38

img
Два миллиона раздора. СМИ узнали о разногласиях между клубами по поводу цены на Коноплянку
3134
Футбол

16 июня, 23:09

img
Герой победного финала молодежного чемпионата мира назвал клуб, где проведет следующий сезон
2953

Главное

Геополитика

Вчера, 21:44

img
Зеленский с французскими бизнесменами говорил о масштабном проекте электростанции в Чернобыле
События

Вчера, 09:06

img
От парада до прайда. Как изменилось отношение украинцев к ЛГБТ-сообществу за годы проведения Марша равенства
Политика

Вчера, 18:33

img
Геращенко намекнула на предательство и потерю достоинства Гройсманом