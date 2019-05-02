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Легенда Барселоны объявил о завершении карьеры

Сегодня, 19:57
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Легенда Барселоны объявил о завершении карьеры - фото

AS

Хави намерен начать тренерскую карьеру

Легендарный экс-полузащитник Барселоны Хави Эрнандес заявил, что завершает профессиональные выступления по окончании текущего сезона.

Как сообщает AS, в разосланной СМИ статье 39-летний футболист признался, что с нетерпением хочет увидеть, что его ждет дальше как тренера.

По словам полузащитника, его философия, как наставника команды, отражает стиль, который разработан Барселоной в течение многих лет под влиянием ее экс-игрока и рулевого Йохана Кройффа и в академии клуба Ла Масия.

"Мне нравится, когда команды проявляют инициативу на поле и действуют в атакующем стиле, поэтому хочу вернуть то, что мы любили с молодого возраста - футбол с контролем мяча", - добавил Хави.

До переезда в катарский клуб Аль-Садд в 2015 году футболист выступал за Барселону. В его активе восемь чемпионств в Испании, четыре победы в Лиге чемпионов, титулы чемпиона мира и Европы (дважды) в составе сборной Испании.

Ранее Хави объявлял о намерении завершить карьеру в 2018 году.

Теги:   ФК Барселона Футбол

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