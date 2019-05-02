Легенда Барселоны объявил о завершении карьеры Сегодня, 19:57 343 Цей матеріал також доступний українською AS Хави намерен начать тренерскую карьеру AS

Легендарный экс-полузащитник Барселоны Хави Эрнандес заявил, что завершает профессиональные выступления по окончании текущего сезона.



Как сообщает AS, в разосланной СМИ статье 39-летний футболист признался, что с нетерпением хочет увидеть, что его ждет дальше как тренера.

По словам полузащитника, его философия, как наставника команды, отражает стиль, который разработан Барселоной в течение многих лет под влиянием ее экс-игрока и рулевого Йохана Кройффа и в академии клуба Ла Масия.

"Мне нравится, когда команды проявляют инициативу на поле и действуют в атакующем стиле, поэтому хочу вернуть то, что мы любили с молодого возраста - футбол с контролем мяча", - добавил Хави.

До переезда в катарский клуб Аль-Садд в 2015 году футболист выступал за Барселону. В его активе восемь чемпионств в Испании, четыре победы в Лиге чемпионов, титулы чемпиона мира и Европы (дважды) в составе сборной Испании.

Ранее Хави объявлял о намерении завершить карьеру в 2018 году.