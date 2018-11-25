26 ноября 2018, понедельник

Лацио и Милан не выявили победителя, Наполи не смог одолеть аутсайдера. Результаты матчей чемпионата Италии - видео

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Наполи не забил аутсайдеру

Наполи не забил аутсайдеру

В воскресенье, 25 ноября, состоялись шесть матчей 13 тура чемпионата Италии.

Наполи не сумел на своем поле победить аутсайдера Кьево, который до сих пор не одержал ни одной победы в чемпионате. Неаполитанцы имели игровое и териториториальное преимущество, но воплотить его в гол не удалось.

Также вничью сыграли Лацио и Милан. Команды долго не могли открыть счет в матче. На 78-й минуте матча Кэсси точным ударом в угол ворот открыл счет, но Лацио благодаря Корреа в добавленное арбитром время сраняло счет. С таким же счетом разошлись в генуэзском дерби Сампдория и Дженоа. Не смогли определить победителя и Фиоретина с Болоньей.

По победе в туре одержали Парма и Эмполи. Первые победили Сассуоло, а вторые - Аталанту.

Наполи - Кьево - 0:0

Обзор матча

Парма - Сассуоло - 2:1

Голы: Жервиньо, 6, Бруну Алвеш - Эль-Бабакар, 36 (пен.)

Эмполи - Аталанта - 3:2

Голы: Ла Гумина, 42, Мазьелло, 77 (авт), Сильвестре, 90+2 - Фройлер, 33, Хатебур 40

Удаление: Иличич, 84 (Аталанта)

Болонья - Фиорентина - 0:0

Лацио - Милан - 1:1

Голы: Корреа, 90+4 - Кэсси, 78

Обзор матча

Дженоа - Сампдория - 1:1

Голы: Пйонтек, 17 (пен.) - Квальярелла, 8

Таблица сайта Myscore.com.ua

Накануне в чемпионате Италии Ювентус победил СПАЛ 2:0, а Рома уступила Удинезе 0:1.

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