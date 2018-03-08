Лацио - Динамо. Онлайн-трансляция матча Лиги Европы

НВ следит за ходом первой игры 1/8 финала Лиги Европы между Лацио и Динамо, а также событиями вокруг нее. Поединок состоится сегодня, 8 марта, в 22.05 по киевскому времени.

Ориентировочные составы:

Лацио: Стракоша - Луис Филипе, де Врей, Раду - Лулич, Пароло, Лукас Лейва, Милинкович-Савич, Лукаку - Фелипе Андерсон - Иммобиле

Динамо: Бойко - Кенджера, Хачериди, Кадар, Пиварич - Шепелев, Буяльский - Дерлис Гонсалес, Гармаш, Цыганков - Мораес

Онлайн трансляция матча, который состоится в Риме на стадионе Олимпико, начнется 8 марта в 22.05 по киевскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы Украина и Футбол 2.

Лацио: вышел в плей-офф Лиги Европы с первого места в группе K, где оказался выше французской Ниццы, бельгийского Зульте-Варегема и нидерландского Витесса. В 1/16 финала прошел румынскую Стяуа. Команда одержала две победы в предыдущих 10 матчах во всех турнирах при шести поражениях, два из которых зафиксированы в предыдущих двух поединках. Подопечные Симоне Индзаги не смогут рассчитывать в матче на основного защитника Адама Марушича из-за травмы.

Динамо: вышло в плей-офф Лиги Европы с первого места в группе B, где оказалось выше сербского Партизана, швейцарского Янг Бойз и албанского Скендербеу. В 1/16 финала прошло греческий АЕК. Команда дважды побеждала в шести предыдущих поединках во всех турнирах при двух поражениях. Подопечные Александра Хацкевича не смогут рассчитывать в матче на основного нападающего Дьемерси Мбокани из-за его недостаточной физической готовности.

Статистика знает два матча между этими командами, которые состоялись в групповом этапе Лиги чемпионов сезона 1999/2000: в обоих победу одержал Лацио (2:1 дома и 1:0 в гостях).

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: предпочтение отдается Лацио - коэффициент на его победу равен 1,40, тогда как выигрыш Динамо оценивается в 8,00, а ничья - в 4,50.

Текстовая онлайн-трансляция НВ

Динамо уже находится в Риме и опробовало газон стадиона Олимпико, где состоится игра: