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В матче Копа Америка игрок Аргентины потерял мяч из-за голубя — видео

Сегодня, 03:37
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REUTERS/Luisa Gonzalez

Де Пауль не сумел сохранить мяч после встречи с голубем

В поединке четвертьфинала Кубка Южной Америки голубь помешал полузащитнику сборной Аргентины Родриго де Паулю сохранить мяч во время атаки на ворота команды Венесуэлы.

На 3-й минуте матча футболист пошел сразу на двух соперников, но наткнулся на птицу, которая внезапно оказалась на его пути.

В результате, де Пауль покатил мяч по голубю, после чего оказался на газоне и потерял сферу. Тем самым птица помогла Венесуэле отбить атаку.

По итогам матча Аргентина вышла победителем, выиграв со счетом 2:0.

В полуфинале команда встретится со сборной Бразилии, победившей в четвертьфинале футболистов из Парагвая.

В другом поединке ½ финала Чили, которая обыграла Колумбию, встретится против Перу, оказавшаяся сильнее Уругвая.

Теги:   Сборная Аргентины Копа Америка-2019 Футбол

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