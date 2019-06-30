В матче Копа Америка игрок Аргентины потерял мяч из-за голубя — видео
В поединке четвертьфинала Кубка Южной Америки голубь помешал полузащитнику сборной Аргентины Родриго де Паулю сохранить мяч во время атаки на ворота команды Венесуэлы.
На 3-й минуте матча футболист пошел сразу на двух соперников, но наткнулся на птицу, которая внезапно оказалась на его пути.
В результате, де Пауль покатил мяч по голубю, после чего оказался на газоне и потерял сферу. Тем самым птица помогла Венесуэле отбить атаку.
По итогам матча Аргентина вышла победителем, выиграв со счетом 2:0.
В полуфинале команда встретится со сборной Бразилии, победившей в четвертьфинале футболистов из Парагвая.
В другом поединке ½ финала Чили, которая обыграла Колумбию, встретится против Перу, оказавшаяся сильнее Уругвая.