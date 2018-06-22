Культовый игрок Шахтера перешел в итальянский клуб

Срна заключил с Кальяри соглашение на один год с правом продления еще на сезон

Выступавший на протяжении 15 лет в Шахтере защитник Дарио Срна стал игроком итальянского Кальяри.

Как сообщает официальный сайт клуба Серии А, 36-летний экс-капитан донецкой команды заключил контракт на один год с опцией продления еще на сезон.

Хорватский футболист сможет начать выступления за коллектив из Сардинии 22 августа, когда заканчивается срок его дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

За Шахтер Срна играл с 2003 года. Он является рекордсменом команды по количеству матчей - 500. Также в составе "Горняков" защитник 10 раз становился чемпионом Украины и восемь раз выигрывал Кубок. В 2009 году завоевал с командой Кубок УЕФА.

Ранее СМИ стало известно, что хорват дал согласие на переход в итальянский Кальяри. Сам футболист заявил, что покидает донецкую команду и продолжит карьеру за пределами Украины.

Сегодня, 22 июня, Шахтер официально объявил, что их капитан Срна покидает клуб и навсегда сохраняет за ним 33-й номер на футболке.