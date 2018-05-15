Культовый игрок Динамо решил завершить карьеру в клубе

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Гусев отдал Динамо почти 15 лет своей карьеры
Фото: ФК Динамо

Гусев отдал Динамо почти 15 лет своей карьеры

Наставник Динамо Александр Хацкевич сообщил о том, что культовый среди болельщиков команды полузащитник Олег Гусев покинет клуб по завершении текущего сезона.

В комментарии FootballHub тренер отметил, что матч заключительного тура украинской Премьер-лиги против Шахтера 19 мая будет последним для 35-летнего исполнителя.

"Приоткрою вам тайну – в этой игре обязательно выйдет Олег Гусев и сыграет последний матч в футболке Динамо", - признался Хацкевич.

Наставник добавил, что в этом поединке киевский коллектив постарается отблагодарить болельщиков за поддержку, что получала команда на протяжении всего сезона.

Олег Гусев вернулся в киевский клуб в июне 2017 года, подписав соглашение до лета 2018 года.

Футболист перебрался из киевского Арсенала в Динамо в 2003 году, где выступал с перерывом на первые полгода в 2017 году. За это время он выиграл пять чемпионских титулов, пять кубков и три Суперкубка страны, а также стал одним из самых уважаемых игроков команды среди болельщиков.

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