Культовый игрок Динамо решил завершить карьеру в клубе

Гусев отдал Динамо почти 15 лет своей карьеры

Наставник Динамо Александр Хацкевич сообщил о том, что культовый среди болельщиков команды полузащитник Олег Гусев покинет клуб по завершении текущего сезона.

В комментарии FootballHub тренер отметил, что матч заключительного тура украинской Премьер-лиги против Шахтера 19 мая будет последним для 35-летнего исполнителя.

"Приоткрою вам тайну – в этой игре обязательно выйдет Олег Гусев и сыграет последний матч в футболке Динамо", - признался Хацкевич.

Наставник добавил, что в этом поединке киевский коллектив постарается отблагодарить болельщиков за поддержку, что получала команда на протяжении всего сезона.

⚡ОФІЦІЙНО⚡ Гусєв зіграє останній матч у футболці @DynamoKyiv © Олександр Хацкевич????



Ветеран киян вийде на поле у матчі престижу проти Шахтаря????

Який матч за участю легенди запам'ятався найбільше????? pic.twitter.com/JsMxwn2AgK — FootballHub (@FootballHub_Ua) 15 мая 2018 г.

Олег Гусев вернулся в киевский клуб в июне 2017 года, подписав соглашение до лета 2018 года.

Футболист перебрался из киевского Арсенала в Динамо в 2003 году, где выступал с перерывом на первые полгода в 2017 году. За это время он выиграл пять чемпионских титулов, пять кубков и три Суперкубка страны, а также стал одним из самых уважаемых игроков команды среди болельщиков.