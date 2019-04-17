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Кубок Украины. Когда и где смотреть матчи Ингулец - Заря и Днепр-1 - Шахтер

Сегодня, 15:28
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Кубок Украины. Когда и где смотреть матчи Ингулец - Заря и Днепр-1 - Шахтер - фото

ФК Шахтер

После Динамо Шахтер встречается в полуфинале Кубка Украины с Днепр-1

НВ рассказывает все, что нужно знать желающим смотреть поединки полуфинала Кубка Украины.

Матч Ингулец - Заря состоится сегодня, 17 апреля, в Петрово (Кировоградская область) на стадионе Ингулец. Начало игры - в 16.00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию можно смотреть на официальном канале Ингульца в YouTube.

Матч Днепр-1 - Шахтер состоится сегодня, 17 апреля, в Днепре на стадионе Днепр-Арена. Начало игры - в 18.30 по киевскому времени. 

Прямая трансляция доступна на телеканале 2+2.

На пути к полуфиналу Кубка Украины Ингулец, выступающий в Первой лиге, прошел Колос (Ковалёвка), Мир (Горностаевка), Мариуполь и Карпаты. Участник УПЛ Заря - оказалась сильнее Десны и Львова.

На пути к полуфиналу Кубка Украины перволиговый Днепр-1 прошел Металлург (Запорожье), Волынь, Калуш и Ворсклу. Тем временем, Шахтер переиграл Олимпик (Донецк) и Динамо.

НВ

Теги:   ФК Шахтер ФК Заря Заря (Луганск) Кубок Украины Футбол

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