Кубок Лиги чемпионов уже привезли в Мадрид - видео

Футболисты ФК Реал Мадрид привезли Кубок чемпионов в родной город.
Об этом сообщили в официальном аккаунте клуба в Twitter.
"Тринадцатый уже в Мадриде!", - сказано в сообщении.
???????????????? ¡La Decimotercera ya está en Madrid! @SergioRamos | #CHAMP13NS pic.twitter.com/1a37q1HNFa- #CHAMP13NS ????⚽️ (@realmadrid) 27 мая 2018 г.
Как известно, Реал Мадрид первым стал трехкратным обладателем трофея в обновленном турнире, то есть после 1991 года. Именно они были победителями Лиги чемпионов прошлого и позапрошлого годов.
К этому времени такие достижения имели Аякс (1971-1973) и Бавария (1974-1976).
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Напомним, что 26 мая Реал победил Ливерпуль в киевском финале Лиги чемпионов со счетом 3: 1.
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