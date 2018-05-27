27 мая 2018, воскресенье

Кубок Лиги чемпионов уже привезли в Мадрид - видео

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Реал Мадрид первым стал трехкратным обладателем трофея в обновленном турнире

Реал Мадрид первым стал трехкратным обладателем трофея в обновленном турнире

Футболисты ФК Реал Мадрид привезли Кубок чемпионов в родной город.

Об этом сообщили в официальном аккаунте клуба в Twitter.

"Тринадцатый уже в Мадриде!", - сказано в сообщении.

Как известно, Реал Мадрид первым стал трехкратным обладателем трофея в обновленном турнире, то есть после 1991 года. Именно они были победителями Лиги чемпионов прошлого и позапрошлого годов.

К этому времени такие достижения имели Аякс (1971-1973) и Бавария (1974-1976).

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Напомним, что 26 мая Реал победил Ливерпуль в киевском финале Лиги чемпионов со счетом 3: 1.

 

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