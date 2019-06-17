Кубок Америки: Уругвай разгромил Эквадор, гол динамовца не помог Парагваю обыграть Катар
Состоялись два матча первого тура группового раунда Кубка Америки-2019 в группах B и С.
Сборная Уругвая стартовала на турнире с разгромной победы над Эквадором 4:0. Уругвайцы еще в первом тайме забили в ворота соперника три мяча. Еще одно взятие ворот Уругвай организовал во второй 45-минутке.
Лидер уругвайской сборной Луис Суарес отметился забитым голом и голевой передачей. Еще один знаменитый бомбардир уругвайцев Эдинсон Кавани также записал на свой счет один гол.
В группе В сборная Парагвая не смогла обыграть Катар. Парагвайцы вели в счете 2:0, однако упустили победу, дважды пропустив во втором тайме — 2:2. Одним из авторов голов в ворота Катара стал полузащитник киевского Динамо Дерлис Гонсалес, выступающий на правах аренды за Сантос.
Уругвай — Эквадор — 4:0
Голы: Лодейро, 6, Кавани, 33, Суарес, 44, Мина, 78 (авт)
Парагвай — Катар — 2:2
Голы: Кардосо, 4 (пен), Гонсалес, 56 — Али, 68, Хухи, 77
В стартовом матче Копа Америка-2019 сборная Бразилии разгромила команду Боливии со счетом 3:0.
Сборная Аргентины в первом туре турнира проиграла Колумбии 0:2.
НВ