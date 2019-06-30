Копа Америка: Стали известны все полуфиналисты Сегодня, 00:35 38 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Ricardo Moraes Перу оказалась сильнее Уругвая в серии пенальти REUTERS/Ricardo Moraes

Сборная Перу, победившая команду Уругвая, стала последним полуфиналистом Кубка Южной Америки после Чили, Бразилии и Аргентины.



В четвертьфинале Уругвай, который считался фаворитом поединка, забил сразу три мяча в ворота соперника, но все они были отменены после просмотра видеоповторов арбитром.

Поскольку в основное время соперники так и не определили сильнейшего, то им пришлось выполнить серию послематчевых пенальти.

Уругвайцы не реализовали уже свой первый 11-метровый удар, когда нападающий Барселоны Луис Суарес не сумел переиграть с «точки» вратаря перуанцев Педро Гальесе.

Тем самым в полуфинале 4 июля «Инки» сыграют против действующего победителя турнира Чили. 3 июля состоится другой полуфинал Бразилия — Аргентина.

Уругвай — Перу 0:0, по пенальти — 4:5



Уругвай: Муслера — Д. Гонсалес, Х. Хименес, Годин, Касерес — Нандес (Торрейра, 57), Вальверде (Стуани, 90+6), Бентанкур, Де Арраскаета — Кавани, Суарес

Перу: Гальесе — Адвинкула, Абрам, Самбрано, Трауко — Тапия — Каррильо (К. Гонсалес, 75), Йотун, Куэва (Руидиас, 85), Флорес — Герреро

Предупреждены: Годин, Вальверде — Самбрано, Куэва

Накануне сборная Чили победила Колумбию и вышла в полуфинал. Ранее Бразилия прошла Парагвай, тогда как Аргентина вышла победителем в матче против Венесуэлы.