Уругвай не сумел победить Японию в матче Копа Америка Сегодня, 14:07 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Diego Vara Хименес принес Уругваю ничью REUTERS/Diego Vara

Сборная Уругвая сыграла вничью 2:2 с командой Японии на Кубке Южной Америки по футболу.



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Фаворит поединка дважды по ходу игры уступал в счете, но все-таки сумел добыть один балл. Первым отличился Кодзи Миеси на 25-й минуте.

На исходе получаса матча с лишним «Селесте» удалось восстановить равновесие, когда Луис Суарес точно пробил 11-метровый удар.

На 59-й минуте приглашенная на турнир азиатская сборная снова вышла вперед, когда автор первого гола оформил дубль, но вскоре Хосе Хименес установил счет, ставший в итоге окончательным.

Уругвай остается лидером группы C по итогам двух туров с четырьмя пунктами. На один балл меньше у второго в квартете Чили, который еще сыграет 22 июня свой поединок с Эквадором (0 очков). Япония с одним пунктом на третьей строчке.

Уругвай — Япония 2:2

Голы: Суарес, 32 (с пенальти), Хименес, 66 — Миеси, 25, 59

Сборная Уругвая стартовала на турнире с разгромной победы над Эквадором 4:0.

