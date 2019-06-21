Мустафа Найем
Почему я не иду на выборы в новый парламент
Павел Баев
Путин пошел на попятную. В Кремле кризис?
Джерард Роланд
США и Китай продолжают воевать
Эми Магуайр
Названы обвиняемые в крушении рейса МН17. Что дальше?
Спецтема: Протесты в Грузии Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины

Уругвай не сумел победить Японию в матче Копа Америка

Сегодня, 14:07
Цей матеріал також доступний українською
Уругвай не сумел победить Японию в матче Копа Америка - фото

REUTERS/Diego Vara

Хименес принес Уругваю ничью

Сборная Уругвая сыграла вничью 2:2 с командой Японии на Кубке Южной Америки по футболу.

Читайте также:
 Гол Месси не помог Аргентине избежать еще одной осечки на Копа Америка

Фаворит поединка дважды по ходу игры уступал в счете, но все-таки сумел добыть один балл. Первым отличился Кодзи Миеси на 25-й минуте.

На исходе получаса матча с лишним «Селесте» удалось восстановить равновесие, когда Луис Суарес точно пробил 11-метровый удар.

На 59-й минуте приглашенная на турнир азиатская сборная снова вышла вперед, когда автор первого гола оформил дубль, но вскоре Хосе Хименес установил счет, ставший в итоге окончательным.

Уругвай остается лидером группы C по итогам двух туров с четырьмя пунктами. На один балл меньше у второго в квартете Чили, который еще сыграет 22 июня свой поединок с Эквадором (0 очков). Япония с одним пунктом на третьей строчке.

Уругвай — Япония 2:2
Голы: Суарес, 32 (с пенальти), Хименес, 66 — Миеси, 25, 59

Сборная Уругвая стартовала на турнире с разгромной победы над Эквадором 4:0.

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Журнал НВ (№ 22)

Дело Порошенко

Экс-президенту Петру Порошенко светит сразу несколько уголовных дел. Каковы их перспективы?

Читать журнал

ТОП 3

Футбол

Вчера, 23:45

img
Полузащитник Динамо голевым пасом помог своей сборной победить в матче молодежного Евро — видео
2551
Футбол

19 июня, 19:00

img
Агент лидера Шахтера прокомментировал слухи о его уходе
1726
Футбол

Вчера, 00:30

img
ПСЖ готов продать Неймара за рекордную сумму — СМИ
1352

Главное

Политика

Вчера, 19:12

img
Гончаренко, пародируя Зеленского, заявил, что идет в Раду по мажоритарке — видео
Геополитика

Вчера, 18:40

img
Путин: Нет никаких доказательств причастности РФ к уничтожению МН17
Финансы

Сегодня, 10:30

img
В Минфине рассказали, кто купил украинские евробонды